Wir sind die Redaktion der Print-, Digital und Online-Ausgaben der Westdeutschen Zeitung sowie publizistischer Dienstleister für redaktionelle Partner in der Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Bergischen Land und am Niederrhein.

Ihre Aufgaben:

- Sie tragen die inhaltliche Verantwortung der Westdeutschen Zeitung und ihrer Zusatzprodukte in Print und Digital für die Lokalausgabe der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie die Ausgaben Neuss und Mettmann-West

- Sie übernehmen und verantworten die Personalführung und -steuerung eines

Teams aus Reportern, Editoren und Deskassistenzen

- Ihre Schwerpunkte setzen Sie in der Auswahl, Gewichtung, Umsetzung und

Bewertung redaktioneller Themen auf Basis lokaler Blattkonzepte, Sie sorgen für

Aufbau und Pflege eines umfassenden Netzwerks in allen relevanten Bereichen

der lokalen Berichterstattung und koordinieren die Steuerung und Förderung von Leseraktionen

- In enger Abstimmung mit der regionalen Verlagsleitung und den Fachbereichen

des Medienhauses treiben Sie im Rahmen der Matrixorganisation Ihre Lesermärkte

und Produktentwicklungen voran

Ihr Profil:

Stellenangebot Ressortleiter WZ Content Stellenangebot Ressortleiter WZ Content (PDF / 938,67 KB) Herunterladen

- Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ein Volontariat und mehrjährige journalistische Berufserfahrung; idealerweise in einer Leitungsfunktion

- Sie verfügen über praktisches Wissen um Redaktionsmanagement und Blattgestaltung, sind sicher im Umgang mit Redaktionssystemen und digitalen Medien und denken crossmedial

- Sie bringen große Leidenschaft für den Lokaljournalismus mit, verfügen über

einen ausgeprägten Instinkt für journalistische Qualität und sind ein ausgezeichneter

Netzwerker

- Darüber hinaus zeichnet Sie überdurchschnittliches Engagement, sicheres

Auftreten und sprachliche Stilsicherheit aus

- In einem spannenden Wettbewerbsumfeld treiben Sie mit Ihrem Team durch

clevere Konzepte und gezielte Positionierung die Westdeutsche Zeitung in

Düsseldorf maßgeblich voran



Haben Sie Interesse? Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch

per E-Mail.

WZ Content GmbH

Bereich Personal

Otto-Hausmann-Ring 185 – 42115 Wuppertal

recruitment@wz.de