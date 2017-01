WZ Media GmbH Regionalkoordinator/-in Vertrieb in Krefeld

Wir, die WZ Media als Tochterunternehmen der Westdeutsche Zeitung GmbH & Co. KG, sind der professionelle Vermarkter regionaler Tageszeitungen und ihrer Digital-Angebote in den Regionen Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf. Dabei setzen wir auf kontinuierliche Weiterentwicklung unserer bekannten Produkte sowie auf kreative Ideen und innovative Umsetzung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Vertrieb für unseren Standort in Krefeld eine/n Regionalkoordinator/-in Vertrieb.

Ihre Aufgaben:

- Als Teil eines jungen Verkaufsteams entwickeln Sie Verkaufs- und Marketingaktionen in der Region. Sie setzen gemeinsam mit regionalen Partnern und Unternehmen auflagenrelevante Aktionen für Zeitungs- und Medienprodukte aus dem Haus der Westdeutsche Zeitung GmbH & Co. KG und den Partnerverlagen um

- Sie führen und koordinieren die Einsätze regionaler Promotionteams und festangestellter Verkäufer im Vertrieb und initiieren und begleiten Abonnement- und

Einzelverkaufsaktionen

- Sie erstellen Mailings, Marktanalysen und Briefingunterlagen für unsere Vertriebs- und

Marketingaktionen und sind Ansprechpartner für vertriebliche Belange in der Region

- Durch den Aufbau eines internen und externen Netzwerkes sind Sie in der Lage

geeignete Standorte und Kooperationspartner für Vertriebsaktionen zu gewinnen

Ihr Profil:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium (z. B. FH, BA)

- Verkaufstalent und Freude am Verkauf und Kreativität für Marketingkonzepte, idealerweise mit ersten Erfahrungen im Verkauf oder Marketing

- Hohe Eigeninitiative, Organisationstalent, Kommunikationsstärke, Zielstrebigkeit und

Motivationsfähigkeit

- Sicherer Umgang mit MS Office

Die Stelle ist zunächst auf die Dauer von 2 Jahren befristet.



Haben Sie Interesse? Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail.



WZ Media GmbH

Bereich Personal

Zülpicher Straße 10 – 40196 Düsseldorf

recruitment@wz.de