Als modernes regionales Medienhaus mit großer Tradition bietet die WZ vielfältige Karrieremöglichkeiten im Großraum Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf. Bringen Sie Ihre Ideen und Erfahrungen ein.

Das werden Ihre Aufgaben:

- Als Reporter berichten Sie über politische und gesellschaftliche Themen in Krefeld und wirken aktiv bei der Gestaltung eines anspruchsvollen, modernen und lesernahen Lokalteils mit

- Sie recherchieren eigene Themen, schreiben Reportagen, Porträts und führen eigenverantwortlich Interviews, dabei nutzen Sie auch die digitalen Kanäle, um „Ihre“ Inhalte einer größtmöglichen Reichweite in unseren Zielgruppen anzubieten

- Sie sind für Ihren Wirkungsbereich das Gesicht der WZ Krefeld und moderieren bei Bedarf Veranstaltungen

Das macht Sie aus:

Stellenanzeige Redakteur Reporter Stellenanzeige Redakteur Reporter (PDF / 1,28 MB) Herunterladen

- Sie bringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ein Volontariat sowie mehrjährige journalistische Berufserfahrung in einer Lokalredaktion mit

- Sie haben überdurchschnittliche Kenntnisse des aktuellen politischen und

gesellschaftlichen Zeitgeschehens

- Als leidenschaftlicher Journalist beherrschen Sie alle journalistischen Stilformen, schreiben stilsicher, kommentieren pointiert und sind professionell in der Umsetzung eigener Themen in Print wie Digital

- Sie zeichnen sich durch starke Kommunikationsfähigkeiten und Sicherheit im Umgang mit Ansprechpartnern auf allen Ebenen aus

Das macht uns aus:

In unserem Medienhaus erwartet Sie eine offene Unternehmenskultur, flache Hierarchien und teamorientiertes Arbeiten. Wir bieten Weiterbildung mit individueller Förderung, familienfreundliche flexible Arbeitszeitmodelle, attraktive leistungsorientierte Vergütung und vielfältige Entwicklungschancen.

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins.

WZ Content GmbH

Bereich Personal

Ohligsmühle 7-9 – 42103 Wuppertal

recruitment.content@wz.de