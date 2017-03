Wir sind die Redaktion der Print-, Digital und Online-Ausgaben der Westdeutschen Zeitung sowie publizistischer Dienstleister für redaktionelle Partner in der Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Bergischen Land und am Niederrhein.

Wir suchen zum 01.05.2017 für das WZplus-Team am Standort Düsseldorf innerhalb der WZ Content GmbH einen Redakteur/ Reporter (m/w).

Ihre Aufgaben:

- Sie arbeiten in einem Team von Redakteuren in der Mantelredaktion der Westdeutschen Zeitung, die als Redaktionsgemeinschaft WZplus den überregionalen redaktionellen Teil für die Titel Westdeutsche Zeitung, Remscheider Generalanzeiger und Solinger Tageblatt erstellt

- Als Reporter berichten Sie schwerpunktmäßig über das landespolitische Geschehen in NRW und wirken aktiv bei der Gestaltung eines anspruchsvollen, modernen und lesernahen Mantelteils mit

- Sie recherchieren eigene, exklusive Themen, schreiben Reportagen, Portraits und führen eigenverantwortlich Interviews. Sie denken crossmedial und nutzen die modernen digitalen Kanäle, um „Ihre“ Inhalte einer größtmöglichen Reichweite in unseren Zielgruppen anzubieten

Ihr Profil:

Redakteuer Reporter WZ Content GmbH Redakteuer Reporter WZ Content GmbH (PDF / 1,44 MB) Herunterladen

- Sie bringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ein Volontariat und idealerweise journalistische Berufserfahrung in der Mantelredaktion mit

- Sie haben überdurchschnittliche Kenntnisse des aktuellen politischen und gesellschaftlichen Zeitgeschehens

- Als leidenschaftlicher Journalist beherrschen Sie alle journalistischen Stilformen. Sie schreiben stilsicher, kommentieren pointiert und sind professionell in der Umsetzung eigener Themen in Print wie Digital

- Sie zeichnen sich durch starke Kommunikationsfähigkeiten und Sicherheit im Umgang mit Ansprechpartnern auf allen Ebenen aus, darüber hinaus bringen Sie die Bereitschaft mit, auch Termine am Abend oder am Wochenende wahrzunehmen

- Eine effiziente Teamarbeit und ressortübergreifendes Denken sind für Sie selbstverständlich

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail.

WZ Content GmbH

Bereich Personal

Otto-Hausmann-Ring 185 – 42115 Wuppertal

recruitment.content@wz.de