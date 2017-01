WZ Content GmbH Projektassistenz (m/w) für die Chefredaktion

Wir sind die Redaktion der Print-, Digital und Online-Ausgaben der Westdeutschen Zeitung sowie publizistischer Dienstleister für redaktionelle Partner in der Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Bergischen Land und am Niederrhein und suchen zum nächstmöglichen Termin am Standort Düsseldorf eine Projektassistenz (m/w) für die Chefredaktion in Teilzeit (20 Std./Woche).

Ihre Aufgaben:

- Sie arbeiten projektbezogen und selbstständig, unterstützen die Chefredaktion bei der Konzeption und Umsetzung von Projekten, organisieren Redaktionsschulungen und begleiten die Ausbildung unserer Volontäre

- Sie bereiten eigenständig Entscheidungsvorlagen zur Präsentation vor und

unterstützen die Chefredaktion bei operativen und strategischen Aktivitäten

- Sie sorgen für einen optimalen Informationsfluss innerhalb des Bereichs durch Ihre ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten

- Sie koordinieren und redigieren redaktionelle Serien bereichsübergreifend und

schreiben dazu u. a. (PR) Texte

- Sie übernehmen Assistenzaufgaben für die Mantelredaktion (Organisation und

Verteilung des eingehenden internen und externen Schriftverkehrs, Beantwortung

von Leseranfragen, Terminüberwachung etc.)

Ihr Profil:

- Sie haben eine abgeschlossene journalistische oder kaufmännische

Berufsausbildung und ein Studium im Medienbereich (z. B. FH, BA)

- Idealerweise haben Sie bereits erste Berufserfahrungen im Projektmanagement

gesammelt, denken immer an das "große Ganze" und verlieren nicht den Überblick,

während Sie sich um Details kümmern

Im Umgang mit MS-Office-Produkten (insbes. Powerpoint, Word und Excel) haben

Sie Routine, darüber hinaus sind Sie mit Redaktionssystemen (CMS), Layoutprogrammen (bspw. Alfa, Indesign) und den neuen Medien (Social Media,

etc.) bestens vertraut

- Sie zeichnen sich durch hohe Eigeninitiative, Organisationstalent, Kommunikationsstärke ebenso wie durch crossmediales Denken aus und sind ein überzeugter Teamplayer

- Sie besitzen ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, Begeisterung für Sprache, sind präsentationssicher, kontaktfreudig und bringen die Bereitschaft, Neugierde und Flexibilität mit, sich in fremde Themengebiete einzuarbeiten



Die Stelle ist zunächst aufgrund einer Elternzeitvertretung befristet auf zwei Jahre.

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch

per E-Mail.