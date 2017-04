Sie suchen ab dem 1. Oktober 2017 eine akademische Ausbildung, die Studium und Praxis in einer spannenden Branche erfolgreich verbindet?

In Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg bietet Ihnen die WZ Content GmbH das Bachelorstudium Medien und Kommunikationswirtschaft mit der Vertiefung „Unternehmenskommunikation und Journalismus“. Die Dauer des dualen Studiums beträgt drei Jahre, Sie wechseln alle drei Monate zwischen Theorie- und Praxisphase.

Es erwarten Sie neben den Kernmodulen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und Recht, spezielle Vorlesungsthemen zu den verschiedenen Formen der Kommunikation und des Journalismus.

Duales Studium WZ Content GmbH (PDF / 1,36 MB) Herunterladen

In den Praxisphasen werden Sie in Projekten rund um das Thema Unternehmenskommunikation eingebunden. Daneben bilden Sie eine Schnittstelle in unsere crossmediale und moderne Redaktion und erhalten einen Einblick in den journalistischen Alltag unserer Reporter und Editoren. Hier können Sie während des Studiums Ihr theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen.

Ziel Ihres Studiums ist es, nach sechs Semestern den international anerkannten Abschluss Bachelor of Arts (B. A.) zu erlangen. Mit einem erfolgreichen Abschluss bestehen für Sie weitere Entwicklungschancen in unserem Medienhaus.

Was Sie mitbringen:

- Hoch- bzw. Fachhochschulreife

- Sehr gute schulische Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch

- Eine abgeschlossene Ausbildung oder Praktika sind wünschenswert

- Interesse und Leidenschaft für Medien und Kommunikation

- Ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative

- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und überzeugendes Auftreten

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail.

WZ Content GmbH

Bereich Personal

Otto-Hausmann-Ring 185 – 42115 Wuppertal

recruitment.content@wz.de