In Oberbarmen soll ein Hochhaus evakuiert werden, weil die gleichen Baumaterialien verwendet wurden wie beim Grenfell Tower in London.

Wuppertal. In Wuppertal-Oberbarmen soll am späten Nachmittag ein Hochhaus evakuiert werden. Grund: Es sollen dort ähnliche Baustoffe verwendet worden sein wie beim Grenfell Tower in London. Hier hatte ein Flammen-Inferno Dutzende Tote gefordert.

Bei dem betroffenen Haus in Wuppertal soll es sich um eine Immobilie mit elf Stockwerken handeln. Nähere Einzelheiten will die Stadt ab 17 Uhr auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Weitere Informationen folgen.